"Мы уже второй пенальти не можем забить. Два наших гола были отменены. У нас есть проблемы с реализацией. Очень обидно, что не смогли победить", - сказал Николич в эфире "Матч премьер".
Николич возглавил "Локомотив" 1 июня. Команда после 26 туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. В следующем туре железнодорожники сыграют со "Спартаком".
Николич: очень обидно, что не смогли победить
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич высказался о матче 26-го тура чемпионата России с "Сочи".
Фото: © РИА Новости
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