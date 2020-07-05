Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграме.
Отмечается, что "Оренбург" предоставил оперативному штабу всю информацию о состоянии здоровья игроком и персонала команды. Ограничений со стороны Роспотребнадзора для их участия в матче никаких нет.
Ранее "Оренбургу" было засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром". Также не состоялся матч с "Уралом", где оренбуржцам также присудят техническое поражение.
Матч "Рубин" - "Оренбург" сегодня состоится
Матч 26-го тура чемпионата России "Рубин" - "Оренбург" сегодня состоится.
Фото: ФК "Оренбург"
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