Матч "Рубин" - "Оренбург" сегодня состоится

Матч 26-го тура чемпионата России " Рубин " - "Оренбург" сегодня состоится.

Фото: ФК "Оренбург"

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграме.



Отмечается, что "Оренбург" предоставил оперативному штабу всю информацию о состоянии здоровья игроком и персонала команды. Ограничений со стороны Роспотребнадзора для их участия в матче никаких нет.



Ранее "Оренбургу" было засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром". Также не состоялся матч с "Уралом", где оренбуржцам также присудят техническое поражение.