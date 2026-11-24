- Достиг ли нынешний ЦСКА потолка? Я не думаю, что мы близки к потолку.
Да, были игры, в которых мы играли ниже своих возможностей, к сожалению. На это были объективные причины, которые мы постарались устранить. Потолок этой команды, я думаю, намного выше, - сказал Игдисамов в эфире телеканала "Россия 24".
После 15 сыгранных туров ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего московского "Динамо" на шесть баллов.
Сегодня, 24 ноября, "армейцы" сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.