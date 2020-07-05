Ракицкий завоевал свой десятый чемпионский титул национальных чемпионатов за последние десять лет

"Зенит" после победы над "Краснодаром" (4:2) в 26-м туре чемпионата России досрочно стал чемпионом.
Фото: ФК "Зенит"
Защитник питерской команды Ярослав Ракицкий в 10-й раз за последние 10 лет выиграл чемпионский титул. В составе "Шахтера" футболист 8 раз становился чемпионом Украины, в составе "Зенита" - два раза.

Ракицкий 10 чемпионств одержал не подряд. В 2015 и 2016 году чемпионом Украины становилось киевское "Динамо". Ракицкий компенсировал данный пропуск тем, что в 2019 году получил сразу две золотые медали — УПЛ и РПЛ.

"Зенит" после 26 туров имеет в активе 62 очка.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ракицкий Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ракицкий: Питер, спасибо за веру, за поддержку
"Уфа" поздравила "Зенит" с чемпионством
Виллаш-Боаш: очень счастлив за "Зенит", для меня эта команда особенная
Валуев поздравил "Зенит" с победой в чемпионате России
Ракицкий завоевал свой десятый чемпионский титул национальных чемпионатов за последние десять лет
Месси побил личный рекорд по голевым передачам за сезон
Газизов: Лапочкин - не очень удобный судья для нас
"Вечерний Ургант" поздравил "Зенит" с чемпионством
"Барселона" в гостях разгромила "Вильярреал"
"Наполи" на своем поле обыграл "Рому"
Дзюба покидал стадион "Краснодара" под песню группы "Ленинград" (видео)
"Столица переехала в Петербург". Орлов - о победе "Зенита" в РПЛ 6
Сутормин: дай бог это будет не последнее чемпионство
Матч с "Краснодаром" наглядно показал, почему "Зенит" – чемпион 2
Колодин: до карантина поставил бы нашему чемпионату "четыре", сейчас - "два с плюсом"
Мусаев: нас не волновало, станет "Зенит" чемпионом или нет
"Спасибо Семаку и "Газпрому" за эту удивительную команду". Тина Канделаки - о "Зените" 10
Лунев: сейчас опустошение, ну и радость присутствует 1
"Зенит" показал победную раздевалку (видео) 5
Семак: доминирование в следующие годы? Давать прогнозы – это не моё дело 2
"Манчестер Сити" проиграл "Саутгемптону"
"Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионских титулов. Впереди только "Спартак" 8
Семак: это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами 6
Все называли тактику Сергея Семака простой. Но она принесла "Зениту" золото 2
"Аталанта" с минимальным счетом обыграла "Кальяри"
"Зенит" обыграл "Краснодар" и досрочно стал чемпионом России 102
Слуцкий: мы показали характер и взяли три очка
Главный тренер "Оренбурга": было бы идеально, если бы была ничья
Тарасов дебютировал за "Рубин"
Спортивный директор "Оренбурга": понять не могу, как можно отменять чистые голы 2
Все новости