Защитник питерской команды Ярослав Ракицкий в 10-й раз за последние 10 лет выиграл чемпионский титул. В составе "Шахтера" футболист 8 раз становился чемпионом Украины, в составе "Зенита" - два раза.
Ракицкий 10 чемпионств одержал не подряд. В 2015 и 2016 году чемпионом Украины становилось киевское "Динамо". Ракицкий компенсировал данный пропуск тем, что в 2019 году получил сразу две золотые медали — УПЛ и РПЛ.
"Зенит" после 26 туров имеет в активе 62 очка.
Ракицкий завоевал свой десятый чемпионский титул национальных чемпионатов за последние десять лет
"Зенит" после победы над "Краснодаром" (4:2) в 26-м туре чемпионата России досрочно стал чемпионом.
Фото: ФК "Зенит"
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