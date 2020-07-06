Как сообщает Calciomercato, в услугах футболиста заинтересованы "Спартак" и "Краснодар". Клубы попытаются заполучить Бобсина ближайшим летом. Также игроком интересуются "Вильярреал", "Байер" и другие европейские клубы.
Отметим, что 20-летний Бобсин пока не провел ни одного матча за основную команду "Гремио", воспитанником которого он является.
"Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к полузащитнику "Гремио"
Полузащитник "Гремио" Виктор Бобсин может продолжить карьеру в России.
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