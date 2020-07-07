Об этом сообщает Sport24. Итальянец сохранил хорошие отношения с президентом "Спартака" Леонидом Федуном и готов договориться о расторжении контракта с греческим клубом, если ему поступит хорошее предложение от красно-белых.
Массимо Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. При нем красно-белые одержали победу в чемпионате России впервые за 16 лет. Затем команда выиграла Суперкубок России.
Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" в 2018 году, после того, как команда стала показывать невыразительные результаты.
СМИ: Каррера может вернуться в "Спартак", если получит хорошее предложение
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, ныне тренирующий АЕК, может вернуться в Москву.
Фото: ТАСС
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