Напомним, в процессе празднования чемпионства после игры с "Краснодаром" в раздевалке форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба выполнял неприличные жесты с одноклубником Сердаром Азмуном.
Гендиректор "Зенита" прокомментировал этот момент так: "Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в кубковом матче".
- А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы, - цитирует Медведева Sport24.
"Спартак" направил письмо в комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть слова Медведева. Красно-белые уверены, что эти слова ставят под сомнение принцип взаимоуважения между клубами.
Медведев - о "Спартаке": люди юмора не понимают
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомметировал свои слова о полуфинале Кубка России со "Спартаком".
Фото: инстаграм ФК "Зенит"
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