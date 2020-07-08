Мостовой - о словах Медведева: такое непозволительно

Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова генерального директора Александра Медведева.
Фото: Getty Images
"Что касается слов Медведева, то удивлён таким словам гендиректора "Зенита". Думаю, он сам себе удивлён. Такое непозволительно", - цитирует Мостового "Чемпионат".

После матча с "Краснодаром", в котором "Зенит" оформил досрочное чемпионство, в сети стал вирусным ролик, где Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт. Медведев заявил, что они показывали, что будет со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге.


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Теги: Мостовой Медведев Зенит Спартак
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