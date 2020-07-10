- Адольфо всегда мечтал о большом чемпионате - об Англии, Италии или Испании. Но он знает о ЦСКА, в курсе, что это важный российский клуб, постоянно играющий в еврокубках. Для адаптации в Европе это отличный вариант. Это неправда, что Адольфо не хочет в Россию. Переговоры продолжаются, - цитирует агента футболиста Матиас Фавано СЭ.
Ранее сообщалось, что клубы договорились о переходе футболиста, но агент Гайча отметил, что соглашения по условиям личного контракта нет.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера аргентинского форварда составит 8,5 млн евро. Также "Сан-Лоренсо" получит 20% от следующей продажи игрока. Контракт с футболистом будет рассчитан на 4 года.
В текущем сезоне Адольфо Гайч принял участие в 13 матчах чемпионата Аргентины и забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.
Агент Гайча: неправда, что Адольфо не хочет в Россию. Переговоры продолжаются
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заинтересован в переходе в ЦСКА.
Фото: Global Look Press
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