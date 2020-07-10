Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга

Основатель бренда "Тинькофф" Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга.
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Привет! Не хотел делать из своеи? странице «историю болезни» тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я проше?л вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня проше?л в коридоре 2 км ?, но понимаю, что впереди еще? долгие недели и месяцы сложнои? реабилитации, основное впереди. Хочу развеять стереотипы, пересадка КОСТНОГО мозга это всего лишь переливание крови как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают ?. Смотри на фото это и есть пакетик КМ. Так же просто стать донором костного мозга просто сдать свою кровь из вены! Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130тыщ а в Германии 7млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать... Как выберусь, планирую с супругои? подключится к этому процессу сделать большои? фонд. Но это потом, пока Господи Помилуи? ???

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В марте стало известно, что у бизнесмена обнаружена лейкемия (рак крови).

Бренд "Тинькофф" является титульным спонсором российской Премьер-лиги.


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Теги: Тиньков
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