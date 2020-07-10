Основатель бренда "Тинькофф" Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга.

В марте стало известно, что у бизнесмена обнаружена лейкемия (рак крови).Бренд "Тинькофф" является титульным спонсором российской Премьер-лиги.