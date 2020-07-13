Арустамян: Лапочкин прошел проверку на полиграфе после матча "Спартак" — "Локомотив"

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, что арбитр Сергей Лапочкин прошёл проверку на детекторе лжи.

Фото: ФК "Уфа"