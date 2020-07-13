- Лапочкин прошел проверку на полиграфе. Ставки ни при чем
Как мне стало известно, судья Сергей Лапочкин сегодня прошел проверку на детекторе лжи. Недавно сообщалось о том, что арбитр может быть причастен к игре на тотализаторе — однако тест не связан с этими подозрениями.
Расследование в отношении Лапочкина проводит РФС, его инициатор — председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц. Вопросы к Сергею возникли по итогам матча "Спартак" — "Локомотив": тогда Доменико Тедеско возмущался судейством и конкретно назначенном пенальти за фол Умярова и неназначенном — в ворота "Локо".
Лапочкина подозревают в предвзятом судействе — но какие-то якобы совершенные им ставки в Латвии отношения к полиграфу не имеют, - написал Арустамян в телеграм-канале.
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Арустамян: Лапочкин прошел проверку на полиграфе после матча "Спартак" — "Локомотив"
Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, что арбитр Сергей Лапочкин прошёл проверку на детекторе лжи.
Фото: ФК "Уфа"
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