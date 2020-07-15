- Тренер Виктор Гончаренко тоже участвовал в переговорах, после его разговора с Гайчем стороны стали ближе к сделке. Российский клуб должен улучшить контракт для игрока, - цитирует своего источника Radio3 Cadena Patagonia.
Сам Гайч заявил, что рассматривает Россию как хороший трамплин для перехода в европейскую топ-лигу и продолжает переговоры с ЦСКА. Сообщалось, что сделка на 8,5 миллионов евро уже согласована клубами.
Источник: Гончаренко участвовал в переговорах по Гайчу, ЦСКА близок к подписанию игрока
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч близок к переходу в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
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