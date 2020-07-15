ЦСКА сделал новое предложение Гайчу

ЦСКА сделал новое предложение нападающему "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчу.

Фото: Gettyimages.ru

Об этом сообщили разу несколько аргентинских журналистов - Леандро Алвес, Диего Паулич и Хуампи Кабальеро.



Армейцы улучшили условия личного контракта для 21-летнего нападающего. Теперь стороны ждут решения футболиста.



Сам Гайч говорил, что рассматривает Россию как хороший трамплин для перехода в европейскую топ-лигу. Ранее сообщалось, что была согласована сделка на 8,5 миллионов евро.