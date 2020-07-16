"Первый тайм команда проводит не так интенсивно, как второй. Подготовка к следующему матчу накладывала отпечаток, завоеванное чемпионство тоже не могло не повлиять. Если рассматривать эту игру в качестве подготовки к "Спартаку", то она получилась хорошей, результативной", - цитирует Медведева ТАСС.
19 июля "Зенит" проведёт матч 1/2 финала Кубка России со "Спартаком". Встреча будет проходить в Санкт-Петербурге.
Медведев: победа над "Оренбургом" стала хорошей подготовкой к матчу со "Спартаком"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подвёл итог матча 29-го тура РПЛ с "Оренбургом" (4:1).
Фото: ТАСС
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