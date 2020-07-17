Медведев получил штраф за высказывание про "Спартак".
После победы "Зенита" над "Краснодаром" в сети появилось видео, где футболисты петербургского клуба Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт. Медведев заявил, что "это был намек на то, что будет со "Спартаком" в кубковом матче.
"Зенит" и "Спартак" сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля.
Источник: пресс-служба РФС
Генеральный директор "Зенита" заплатит штраф 200 тысяч рублей за комментарий про "Спартак"
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей.
Фото: ФК "Зенит"
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