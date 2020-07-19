"Зенит" в полуфинале Кубка России обыграл "Спартак" со счетом 2:1. После игры Федун назвал "Зенит" дутым чемпионом, который провалится в Лиге чемпионов.
"Жаловаться на судейство — это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство.
Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: "Посмотри на табло, дурашка!" "Спартак" отстал от "Зенита", вроде, больше, чем на 30 очков, 3 раза проиграл… О чем здесь говорить?" - цитирует Медведева Sport24.
"Зенит" досрочно стал чемпионом России. Петербургский клуб второй год подряд взял золотые медали. В активе команда Сергея Семака 69 очков. "Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Красно-белые после вылета из Кубка потеряли шансы выйти в еврокубки.
"Посмотри на табло, дурашка!" Отстали от "Зенита" больше, чем на 30 очков". Медведев - о победе над "Спартаком"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: ТАСС
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