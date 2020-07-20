В подписи говорится про первый эпизод популярного сериала "Черное зекрало". В этой серии британский премьер-министр под угрозой шантажа вынужден совершить половой акт со свиньей.
"Знали, что в случае победы готовится акция, она была согласована со всеми инстанциями, но на проекте присутствовала совершенно другая безобидная картина с изображением "Газпром Арены".
Мы проводим внутренне расследование — это серьезное нарушение, и виновные понесут ответственность", - цитирует Медведева "СЭ".
"Дутый чемпион", "дурашка", "### вам", Черное зеркало. Ненависть между "Зенитом" и "Спартаком" сильна как никогда
Также Медведев посоветовал посмотреть весь сериал "Черное зеркало", а не только первый эпизод, поскольку в сериале "подняты очень серьезные проблемы коммуникаций", а также привел цитату "хороши все жанры, кроме скучного".
Медведев о баннере с Федуном: на проекте была совершенно другая картинка
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал появление на фанатской трибуне команды баннера с изображением Леонида Федуна.
Фото: ТАСС
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