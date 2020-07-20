"Твиттер" банка "Тинькофф" посоветовал болельщику смотреть другой чемпионат, если ему не нравится РПЛ

"Твиттер" титульного спонсора РПЛ, банка "Тинькофф", ответил одному из пользователей соцсети, который назвал российский чемпионат позор-лигой.

Пользователь в ответ на твит РФС с судейскими назначениями на 30-й тур спросил, не стыдно лиги организации размещать свой логотип "во главе этой позор лиги", на что получил совет от "Тинькофф" смотреть другой чемпионат, если РПЛ ему не нравится.



Твит был вскоре удален.



Банк "Тинькофф" стал спонсором Российской Премьер-Лиги зимой 2020 года.