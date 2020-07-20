"Позор — видеть, как "Спартак" играет в пять защитников, "горя" 1:2. Не поджимает "Зенит", не прессингует.
Когда команда "горит", она начинает прессинговать, дожимать соперника на чужой половине поля. Силы были, ведь вышли свежие Рассказов и Мирзов, бегите вперед. Но, может, тренер требует идти назад и кому-то нравится такой футбол, мне — нет", - приводит слова Быстрова matchtv.ru.
Доменико Тедеско руководит "Спартаком" с октября 2019 года. Владелец клуба Леонид Федун и генеральный директор Шамиль Газизов ранее заявляли, что специалист продолжит работу с командой, несмотря на увольнение пригласившего его в "Спартака" бывшего гендиректора Томаса Цорна.
Быстров: позор видеть, как "Спартак" горит 1:2 и играет в пять защитников
Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров назвал позорной тактику главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, при котором "Спартак" постоянно играет в 5 защитников.
Кадр из эфира "Матч Премьер"
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