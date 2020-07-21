Дзюба отреагировал на комментарий болельщика о подкупе судьи матча "Зенит" - "Спартак"

Самого Дзюбу пользователь назвал "пешкой в крупной игре жирных дядек, но не спортсменом".
Футболист в ответе был краток: "Не согласен", - написал Дзюба.
Ранее глава департамента судейства Виктор Кашшаи заявил, что арбитры в трех эпизодах верно не назначили пенальти в ворота "Зенита" и не удалили полузащитника питерцев Магомеда Оздоева. Встречу обслуживал главный арбитр Сергей Иванов, его ассистентами являлись Евгений Турбин и Андрей Болотенков.
Сколько пенальти в ворота "Зенита" не поставили судьи? И где красная Оздоеву? Опять скандал