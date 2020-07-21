Источник: Прядкин изменит устав РПЛ так, что клубы не смогут снять его с поста президента лиги

Стала известна главная особенность нового устава РПЛ, который общее собрание лиги должен принять 23 июля.
Фото: Getty Images
По информации СМИ, больше клубы Российской Премьер-Лиги не смогут сместить со своего поста президента организации Сергея Прядкина по своей инициативе. Ранее это было возможно при том случае, если 2/3 представителей клубов выступят за отставку функционера.

Однако по новому уставу уход Прядкина возможен только в случае установления судом вины в умышленном причинении ущерба лиге, уголовном преступлении или же личном желании.

Таким образом клубы даже при желании не смогут сместить Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.

Прядкин обвиняет Карпина в ущербе репутации РПЛ. Но по лиге сильнее ее президента не бьет никто

Источник: "РБ"


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Теги: Прядкин РПЛ
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