По информации СМИ, больше клубы Российской Премьер-Лиги не смогут сместить со своего поста президента организации Сергея Прядкина по своей инициативе. Ранее это было возможно при том случае, если 2/3 представителей клубов выступят за отставку функционера.
Однако по новому уставу уход Прядкина возможен только в случае установления судом вины в умышленном причинении ущерба лиге, уголовном преступлении или же личном желании.
Таким образом клубы даже при желании не смогут сместить Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.
Прядкин обвиняет Карпина в ущербе репутации РПЛ. Но по лиге сильнее ее президента не бьет никто
Источник: "РБ"
Источник: Прядкин изменит устав РПЛ так, что клубы не смогут снять его с поста президента лиги
Стала известна главная особенность нового устава РПЛ, который общее собрание лиги должен принять 23 июля.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!