Цорн - о "Спартаке": я горд, что был частью этой команды Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн выложил пост в инстаграм, в котором подвел итоги сезона РПЛ. View this post on Instagram Поздравляю всех с завершением этого сложного и уникального сезона 2019/20. Я горд, что был частью этой команды! Спасибо клубу @fcsm_official и фанатам!!! ??? A post shared by Tomas Zorn (@tomaszorn) on Jul 22, 2020 at 2:45pm PDT Напомним, Цорн покинул красно-белых в начале июля, он работал на этом посту с 2019 года.Томаса заменил Шамиль Газизов, который до "Спартака" работал в "Уфе". Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 08:10 Опубликовал: Никита Дарквеев Теги: Цорн Спартак Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5