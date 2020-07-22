- Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка.
Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам, - цитирует Медведева ТАСС.
Ранее была информация, что в услугах 25-летнего иранского форварда заинтересованы лондонский "Арсенал", "Наполи" и "Милан". Сам Азмун заявлял, что хотел бы принять новый вызов, однако на данный момент сосредоточен на питерском клубе.
В завершившемся сезоне нападающий "Зенита" Сердар Азмун забил столько же мячей, сколько и его партнёр по команде Артём Дзюба, однако за счёт меньшего числа голов с пенальти иранец стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
Медведев: мы не ведем переговоры о продаже Азмуна, его рыночная стоимость не достигла потолка
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб не собирается продавать нападающего Сердара Азмуна.
Фото: Getty Images
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