Медведев: из-за поражений "Спартака" и ЦСКА мы вылетели из шестерки рейтинга УЕФА

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова президента "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: ТАСС
Руководитель красно-белых после полуфинального матча Кубка России заявил, что в следующей Лиге чемпионов петербуржцы "огрeбyт".

Федун: "Спартак" был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут

- "Зенит" принес больше всего евроочков России за последние годы. Камень надо было кидать в огород "Спартака" и ЦСКА: из-за поражений этих двух клубов мы вылетели из шестерки рейтинга УЕФА. Поэтому высказывание по-поводу Лиги чемпионов было не очень корректным, - цитирует Медведева Metaratings.

Петербуржцы стали чемпионами России в 26-м туре, обыграв "Краснодар". Подопечные Сергея Семака набрали в сезоне 72 очка. В последней встрече чемпионата сине-бело-голубые обыграли "Ростов" (2:1).

Москвичи в заключительном матче сезона одержали победу над "Рубином". Встреча завершилась со счетом 2:1. Красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От победителя РПЛ, "Зенита" их отделило 33 балла, от зоны прямого вылета - 8 очков.

"Зениту" предстоит сыграть с "Химками" в финале Кубка России. Встреча пройдет в Екатеринбурге 25 июля.


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Теги: Медведев Зенит Спартак ЦСКА
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