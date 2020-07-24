"Оренбург" объявил об уходе Парамонова с поста главного тренера

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Исполнять обязанности теперь будет Ильшат Айткулов.
Ишьшат Айткулов исполняющий обязанности главного тренера— ФК Оренбург (@fcorenburg) July 24, 2020
ФК «Оренбург» расстается с Константином Парамоновым. Благодарим тренера за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры.
Исполнять обязанности главного тренера ФК «Оренбург» будет Ильшат Айткулов. pic.twitter.com/jd5Dmt0PLm
"Оренбург" в минувшем сезоне чемпионата России занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 30 матчах.