"Оренбург" объявил об уходе Парамонова с поста главного тренера

Ишьшат Айткулов исполняющий обязанности главного тренера



ФК «Оренбург» расстается с Константином Парамоновым. Благодарим тренера за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры.

Исполнять обязанности главного тренера ФК «Оренбург» будет Ильшат Айткулов. pic.twitter.com/jd5Dmt0PLm — ФК Оренбург (@fcorenburg) July 24, 2020

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов покинул команду.Об этом сообщает пресс-служба клуба. Исполнять обязанности теперь будет Ильшат Айткулов."Оренбург" в минувшем сезоне чемпионата России занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 30 матчах.