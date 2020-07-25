25 июля РФС заключил соглашения о развитии вида спорта с шестью регионами. В их число вошел Пермский край.
"Относительно недавно бренд "Амкара" был передан Пермскому краю. На первом этапе им сможет пользоваться академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года это сделать реально. При этом "Звезда" продолжит существование, Пермский край будут представлять два клуба и, возможно, в разных лигах. При этом оба клуба будут получать краевую поддержку", - цитирует Махонина официальный сайт губернатора и правительства Пермского края.
"Амкар" прекратил существование после сезона 2017/2018. В Чемпионате России клуб выступал с 2004 по 2018 год. Лучший результат пермяков - 4-е место в 2008 году.
Губернатор Пермского края заявил, что администрация намерена возродить "Амкар"
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал возрождение "Амкара".
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