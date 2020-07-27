- Прежде всего Григория Викторовича Иванова я бы хотел поблагодарить. Мне не стыдно за ту работу, которую я делал. Мы прошли очень хороший путь, было достаточно много изменений.
"Урал" пропустил 53 мяча - это много. Перестройка "Уралу" нужна, я об этом говорил. У любой команды есть этап 3-4 года. Сейчас настанет этот момент, - сказал Парфёнов в эфире России 24.
Напомним, тренер ушел в отставку после поражения от "Химок" в полуфинале Кубка России (1:3). Как сообщали СМИ, разногласия между президентом клуба Григорием Ивановым и Парфеновым возникли еще в перерыве матча 29-го тура РПЛ против "Арсенала".
Также сообщалось, что наставником интересуются "Оренбург" и "Крылья Советов", которые проведут следующий сезон в ФНЛ. Эти команды покинули Премьер-лигу по итогам сезона, заняв последнее и предпоследнее места соответственно. В концовке чемпионата с оренбуржцами работал исполняющий обязанности главного тренера Ильшат Айткулов. Самарцев тренировал Андрей Талалаев, который накануне возглавил "Ахмат".
Парфенов: мне не стыдно за ту работу, которую я делал
Бывший главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов прокомментировал свой уход из клуба.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!