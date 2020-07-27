Сине-бело-голубым удалось обыграть дома "Бенфику" и "Лион". На выезде с этими командами "Зенит" проиграл и сыграл вничью соответственно. Во встречах с "РБ Лейпциг" немецкая команда вышла победителем дважды.
- С какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне - две победы, ничья. "Лейпциг" на тот момент был сильнее нас - мы им и уступили, хотя могли сыграть получше.
Единственный минус - второй тайм с "Бенфикой". К сожалению, мы играли в усеченном составе.
Я до сих пор не считаю невыход в плей-офф катастрофой. Если бы мы каждый год выходили из группы с первого места, а тут заняли четвертое - можно было бы о чем-то говорить, - цитирует Семака Sports.ru.
Напомним, в завершившемся сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а также стали обладателями Кубка страны. "Зенит" оформил золотой дубль спустя 10 лет.
В таблице РПЛ петербуржцы набрали 72 балла, повторив рекорд "Спартака" 1999-го года по набранным очкам.
В матче за Суперкубок России подопечные Семака сыграют с "Локомотивом", как и годом ранее. Встреча состоится на "ВЭБ Арене" 7 августа.
Семак - о 4-м месте в группе ЛЧ: с какой стати это катастрофа? Мы выступили достаточно средне
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результаты команды в текущем сезоне Лиги чемпионов.
Фото: Sports.ru
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