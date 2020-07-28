Красно-белые рассматривают на проблемные позиции легионеров. Речь идет о футболистах из чемпионатов Италии, Франции и Бразилии. Покупка россиян на фланг обороны и в опорную зону маловероятна.
Ожидается, что за Урунова москвичи заплатят 2 миллиона евро.
"Спартак" по итогам сезона 2019/20 занял 7-е место в чемпионате России, не попав в еврокубки. Также красно-белые уступили в полуфинале Кубка России будущему обладателю трофея "Зениту".
Источник: "СЭ"
СМИ: "Спартак" подпишет Урунова, а также опорного полузащитника и правого защитника
Помимо полузащитника "Уфы" Остона Урунова, "Спартак" пополнят правый защитник и опорный полузащитник.
Фото: РПЛ
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