"Минувший сезон вряд ли получится охарактеризовать в трех словах. Он выдался неоднозначным: были взлеты и падения, обидные поражения и волевые победы, но это футбол, и он справедлив. Мы сделали выводы и в новом сезоне приложим все силы, чтобы выступить лучше и бороться за высокие места", - цитирует Чалова официальный сайт клуба.
Футболисты ЦСКА сегодня собрались на базе и начали подготовку к новому сезону, который начнется 8 августа. Армейский клуб в первом туре на выезде сыграет против "Химок".
Чалов в минувшем сезоне провел 30 матчей в РПЛ и забил 8 голов. ЦСКА финишировал на 4-м месте в турнирной таблице.
Чалов: мы сделали выводы и в новом сезоне постараемся выступить лучше и бороться за высокие места
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от нового сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
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