Быстров: болельщики покричат один матч, но, если Кокорин забьёт пару мячей, его все будут любить

Экс-игрок, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров прокомментировал возможный переход нападающего Александра Кокорина в "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
- Кокорин говорил, что никогда не будет выступать за "Спартак"? Конечно, болельщики будут это вспоминать. Ему нужно доказывать своей игрой. Если ему удастся наладить связку с Соболевым, которая будет соответствовать дуэту Дзюба - Азмун, наш чемпионат приобретёт. Болельщики покричат один матч, но, если Александр забьёт пару мячей, его все будут любить, - цитирует Быстрова Матч ТВ.

Ранее сообщалось, что 29-летний Кокорин уже подписал контракт со "Спартаком" на три года. Официально о переходе планируют объявить 1-го августа. По данным СМИ, зарплата игрока в московской команде составит около 3 миллионов евро за сезон.

Вторую часть минувшего сезона Кокорин провел в аренде в "Сочи". Он провел за южан 10 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Права на футболиста принадлежат "Зениту" до 31 июля.

"Спартак" в прошлом сезоне РПЛ занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Команда не примет участия в еврокубках.

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Теги: Быстров Кокорин Спартак
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