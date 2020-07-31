После полуфинального матча Кубка России (1:2) Федун назвал "Зенит" "дутым чемпионом". Он предрек команде из Санкт-Петербурга провал в Лиге чемпионов, поскольку считает, что "Зенит" выступить там хорошо без помощи судей.
"Пусть они говорят все, что им хочется. Люди, которые на нас кричат, проявляют свою слабость.
В качестве лучшей обороны выбирается нападение на нас вне поля. Но это им не поможет. Мы и сами можем напасть, но только в игре. Поэтому и выигрываем", — приводит слова Ракицкого matchtv.ru.
В прошедшем сезоне чемпионата России "Спартак" отстал от "Зенита" на 33 очка. Красно-белые финишировали седьмыми и вылетели из Кубка России на стадии полуфинала, проиграв "Зениту", оформившему чемпионский дубль.
Ракицкий о словах Федуна: люди, кричащие на нас, проявляют слабость
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий ответил на вопрос о том, что он думает по поводу высказываний владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: © Maksim Konstantinov/Global Look Press
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