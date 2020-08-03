- У нас есть игроки, которых хотим пригласить, ведутся переговоры - с кем-то заключим контракты в ближайшие 2-3 дня, усилимся к первому туру. И есть своя обойма, ребята рвутся в бой и не уступают в классе тем, кто ушёл. Ни для кого не секрет, что Фомин уже прошёл медосбледование, договорённости все есть. Ведём ещё переговоры с игроками средней линией, возьмём атакующего игрока, если будет возможность, может, возьмём защитника, - сказал Новиков в эфире России 24.
Вчера, 3 августа 23-летний полузащитник Даниил Фомин подписал контракт с "Динамо" на пять лет. В минувшем сезоне РПЛ хавбек в составе "Уфы" провел 27 матчей и забил 6 мячей.
Также сообщалось, что защитник "Ахмата" Андрей Семенов попал в сферу интересов "Динамо". Клуб хочет приобрести 31-летнего игрока этим летом. Отмечается, что стороны ведут переговоры по сумме сделки. В минувшем сезоне РПЛ Семенов в составе "Ахмата" провел 30 матчей и забил 1 мяч.
Более того, защитник "Рубина" Олег Данченко близок к уходу из казанского клуба. "Динамо" называлось одним из претендентов на украинца. В минувшем сезоне РПЛ Данченко в составе казанской команды провел 19 матчей и сделал 2 ассиста.
Новиков: с кем-то заключим контракты в ближайшие 2-3 дня, усилимся к первому туру
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах клуба на ближайшее трансферное окно.
Фото: Чемпионат
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