Игрока в свою команду хочет спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи, который следил за бразильцем, когда работал в "Роме". Однако тогда футболиста в последний момент перехватила "Барселона".
Отмечается, что петербуржцы не продадут форварда дешевле 40 млн евро, за которые его покупали.
В сезоне-2019/2020 в составе "Зенита" Малком сыграл 15 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Sport.es
"Севилья" хочет приобрести Малкома, в нем заинтересован спортивный директор Мончи
Нападающий "Зенита" Малком попал в сферу интересов "Севильи".
Фото: Global Look Press
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