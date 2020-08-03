"Спасибо "Динамо" за веру в меня и возможность продолжить карьеру в команде. Первый год получился непростым, мы были то внизу таблицы, то близко к самому ее верху. Мы сделали, что смогли в такой ситуации, и заняли место, которое возвращает "Динамо" в еврокубки. Это круто!" - сказал Игбун.
"Динамо" выкупило контракт Игбуна у "Уфы". Новое соглашение с 29-летним форвардом подписано на два года.
В минувшем сезоне РПЛ Игбун в составе "Динамо" провел 20 матчей и забил 2 мяча.
Игбун перешел в "Уфу" из "Мидтьюлланна" летом 2015 года, а в сентябре 2019 года на правах аренды перебрался в московское "Динамо".
Игбун поблагодарил "Динамо" за выкуп его контракта
Нападающий Сильвестр Игбун прокомментировал подписание соглашения с московским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
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