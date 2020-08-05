Ранее Юран заявлял, что его уволили по указу из "Спартака" и заявлял о намерении судиться с "Химками", но вчера, 4 августа, клуб объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
За это тренер получил 14.5 млн рублей. 10 составила неустойка за разрыв контракта, 2 Юран получил за моральный ущерб, а еще 2.5 составила премия за выход в финал Кубка России.
При этом общекомандная премия, предназначавшаяся около 40 людям, составила 10 млн рублей. Таким образом, четверть себе забрал Юран, сообщает Metaratings.
Источник: Юран получил от "Химок" 14.5 млн, забрав 25% командной премии
Стали известны подробности расторжения контракта бывшего главного тренера "Химок" Сергея Юрана с клубом.
Фото: ФК "Химки"
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