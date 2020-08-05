"Очень надеюсь, что у ЦСКА в это трансферное окно будут ещё трансферы. Знаю, что фраза "работа ведётся" уже стала мемом. В этот раз работа дала результат, мы давно ждали нападающего. Будем стараться в течение трансферного окна ещё усилиться", - цитирует Бабаева "Чемпионат".
5 августа армейский клуб сообщил о подписании пятилетнего контракта с аргентинским форвардом Адольфом Гайчем. Футболист будет зарабатывать в ЦСКА 900 тысяч евро в год.
Ранее сообщалось, что в контракте нападающего прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.
ЦСКА в прошлом сезоне занял 4-е место в турнирной таблице. В 1-м туре нового сезона армейцы встретятся на выезде с "Химками". Встреча состоится 8 августа.
Бабаев: будем стараться в течение трансферного окна ещё усилиться
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключает, что летом в команде еще будут новые игроки.
Фото: Sportbox
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