"Кокорин в основном составе? Не люблю такие формулировки. Если говорить о ком-то как об основном игроке, то это унижает достоинства других игроков команды. В футболе это неприемлемо, никто в нашей команде не может сказать, что он будет играть в любом случае. Всем нужно доказывать своё место. Но по первым тренировкам виден опыт Кокорина. То, как он принимает решения, как закрывает мяч корпусом. Безусловно, он будет нам полезен", - цитирует Тедеско "Чемпионат".
Напомним, 2 августа "Спартак" объявил о подписании трехлетнего контракта с Кокориным. Футболист находился в статусе свободного агента после того, как 31 июля у него истекло соглашение с "Зенитом".
В СМИ сообщалось, что зарплата Кокорина в "Спартаке" составит около 2,5 млн евро в год.
В прошлом сезоне Кокорин на правах аренды выступал за "Сочи". Форвард провел 10 матчей и забил 7 голов.
"Спартак" в минувшем сезоне занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. 9 августа красно-белые в рамках 1-го тура РПЛ на своем поле сыграют с "Сочи".
"Всем нужно доказывать своё место". Тедеско высказался о Кокорине
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением о новичке команды Александре Кокорине.
Фото: ФК "Спартак"
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