"Если возьмут такого "мастера", как 31-летний Райкович - это будет очень забавно. Персонаж известный. Последние два сезона отыграл в Серии В, где, мягко говоря, не блистал. Я сомневаюсь, что в России ему рискнут дать еще один шанс", - сказал Геркус.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" подпишет контракт с сербским защитником на один год.
В минувшем сезоне Серии В Райкович в составе "Перуджи" провел 12 матчей.
"Локомотив" в прошедшем сезоне РПЛ занял второе место в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Геркус: если "Локомотив" возьмет такого "мастера", как Райкович - это будет очень забавно
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном подписании контракта железнодорожников с защитником Слободаном Райковичем.
Фото: Getty Images
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