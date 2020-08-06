"Крузейро" выплатил долг "Спартаку" за аренду Педро Роши

Бразильский клуб "Крузейро" погасил долг перед "Спартаком" за аренду нападающего Педро Роши.
Фото: ФК "Спартак"
В последний день срока, установленного ФИФА, "Крузейро" объявил о выплате красно-белым 400,5 тыс. евро.

Бразилец находился в аренде с апреля по декабрь прошлого года. Роша вышел на поле 33 раза и оформил 4 точных удара по воротам.

После "Крузейро" Педро отправился во "Фламенго". Там он пробудет до конца этого года.

25-летний хавбек присоединился к красно-белым в 2017 году. Он перешел в "Спартак" из "Гремио".

Источник: Globo Esporte со ссылкой на слова президента бразильского клуба Сержио Сантоса Родригеса

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Теги: Педро Роша Спартак Крузейро
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