В последний день срока, установленного ФИФА, "Крузейро" объявил о выплате красно-белым 400,5 тыс. евро.
Бразилец находился в аренде с апреля по декабрь прошлого года. Роша вышел на поле 33 раза и оформил 4 точных удара по воротам.
После "Крузейро" Педро отправился во "Фламенго". Там он пробудет до конца этого года.
25-летний хавбек присоединился к красно-белым в 2017 году. Он перешел в "Спартак" из "Гремио".
Источник: Globo Esporte со ссылкой на слова президента бразильского клуба Сержио Сантоса Родригеса
"Крузейро" выплатил долг "Спартаку" за аренду Педро Роши
Бразильский клуб "Крузейро" погасил долг перед "Спартаком" за аренду нападающего Педро Роши.
Фото: ФК "Спартак"
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