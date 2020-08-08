"Естественно, трудно судить об уровне российского футбола по одному матчу и одному сопернику. Отмечу, что "Локомотив" произвел впечатление действительно сильной команды, но я стараюсь больше следить за своими действиями и своим коллективом", - сказал Ловрен.
В поединке за Суперкубок России "Зенит" победил "Локомотив" со счетом 2:1.
Ловрен перешел в "Зенит" из "Ливерпуля" в конце июля, подписав контракт на три года.
Источник: "Матч ТВ"
Ловрен заявил, что ему трудно судить об уровне российского футбола по одному матчу
Защитник "Зенита" Деян Ловрен поделился первым впечатлением о российском футболе после матча за Суперкубок России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
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