Сегодня армейцы в рамках 1-го тура чемпионата России на выезде обыграли "Химки". Встреча завершилась со счетом 2:0.
Гайч появился на поле на 84-й минуте, заменив Ивана Облякова.
"На Гайча рассчитываем, конечно, как на основного форварда. Мы потратили большие деньги. Гайч агрессивно действует при завершении в штрафной площади, хорошо действует спиной к воротам. Такого форварда у нас еще не было", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".
Гайч перешел в ЦСКА 5 августа из "Сан-Лоренсо". По данным СМИ, сумма трансфера составила 8,5 млн евро. С игроком был подписан контракт сроком на пять лет.
Гончаренко: на Гайча рассчитываем, конечно, как на основного форварда. Мы потратили большие деньги
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о новичке команды Адольфе Гайче.
Фото: СЭ
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