Видеоассистенты Алексей Еськов и Тихон Калугин просматривали эпизод с мячом Соболева и подтвердили правоту главного арбитра Василия Казарцева.
Затем судья назначил два пенальти в ворота "Спартака". Федотов считает их закономерными.
Федотов: если судья поставил пенальти, значит он был
"В игру вернулись, создавали моменты и заработали пенальти. В перерыве сделали перестановки, имели полумоменты и не позволяли ничего создавать сопернику. Старанием, самоотдачей заслужили этот пенальти.
Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Встреча завершилась со счетом 2:2, владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимает команду с чемпионата.
Федотов: гол Соболева тоже с душком, но никто ничего не говорит
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов считает, что гол нападающего "Спартака" Александра Соболева в ворота его команды был спорным.
Фото: ФК "Сочи"
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