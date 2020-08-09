Причиной гнева владельца "Спартака" стали судейские решения бригады Василия Казарцева, назначившего два пенальти в ворота его команды. Благодаря этому "Сочи" сумел свести матч к ничьей (2:2).
"Леонида Арнольдовича можно понять. Я затрудняюсь что-то говорить. Обидно, когда команда упускает очки, и, может, где-то несправедливо судят, есть какие-то другие моменты.
Думаю, это эмоции. Леонид Арнольдович просто расстроился, что упустили очки. Утром встанет, поволнуется до следующего матча и забудут, продолжат дальше играть. Как можно сняться с чемпионата?" - сказал Глушаков на видео, опубликованном в телеграм канале "Футбольные темы".
Глушаков, расторгнувший контракт с "Ахматом", наблюдал за игрой из вип-ложи "Открытие Арены".
Глушаков: как можно сняться с чемпионата? Леонид Арнольдович утром встанет, поволнуется и забудет
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал слова владельца клуба Леонида Федуна о том, что он снимет команду с чемпионата.
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