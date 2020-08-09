"Спартак" о матче с "Сочи": молчать не будем "Спартак" после ничьей с "Сочи" (2:2) в матче 1-го тура чемпионата России обратился к болельщикам. View this post on Instagram Молчать не будем. Будем бороться за «Спартак»! Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня! ??? A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official) on Aug 9, 2020 at 1:20pm PDT Встречу обслуживал судья Василий Казарцев, который назначил в ворота "Спартака" два пенальти. Арбитр позже был отстранен от судейства.Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о намерении сняться с чемпионата России. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 00:46 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Спартак Сочи Нашли ошибку в статье? Напечатать (2) 100 1 2 3 4 5