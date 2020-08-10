"У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора", - сказал Семак.
Две недели назад тесты на коронавирус двух игроков "Зенита" показали сомнительный результат, а повторный тест одного из них подтвердил диагноз.
В минувшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. 8 августа подопечные Сергея Семака завоевали Суперкубок России.
Источник: ТАСС
Семак подтвердил коронавирус у одного из игроков "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
Фото: ФК "Зенит"
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