Накануне после матча первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2) Федун заявил, что снимет московский клуб с чемпионата. Так Федун отреагировал на судейство Василия Казарцева.
Арбитр назначил два пенальти в ворота "Спартака". Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал ошибку судьи в эпизоде со вторым пенальти.
"Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. "Спартак" сниматься не будет", — сообщает "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Источник: Дюков отговорил Федуна снимать "Спартак" с чемпионата России
Президент РФС Александр Дюков обсудил с владельцем "Спартака" Леонид Федуном сложившуюся ситуацию и отговорил его снимать команду с чемпионата России.
Фото: ТАСС
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