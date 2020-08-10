Газизов назвал новичка "Спартака" Урунова гладиатором

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о переходе полузащитника Остона Урунова в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Урунов может придать новых красок, он боец. Урунов - гладиатор. По сумме трансфера я ничего не могу сказать", - заявил Газизов в эфире телеканала "Матч Премьер".

19-летний Урунов перешел из "Уфы" в "Спартак" в начале августа, подписав с московским клубом долгосрочный контракт. По данным СМИ, "Спартак" заплатил за этот трансфер 2 миллиона евро.

Зимой "Уфа" приобрела игрока за 200 тысяч евро, на его счету в Российской Премьер-Лиге 10 матчей.

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Теги: Урунов Газизов Спартак
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