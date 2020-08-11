"Мы увидели, как это все происходит. Мои ощущения, что происходит это не на очень хорошем уровне. Честно говоря, они только больше меня запутали", - сказал Газизов.
Матч первого тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2. Подопечные Доменико Тедеско по ходу игры выигрывали 2:0, а потом арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака".
После игры Казарцева отстранили от судейства. В ближайшее время он и Еськов пройдут проверку на полиграфе.
Источник: "Чемпионат"
Газизов: слова судей после матча "Спартак" - "Сочи" только больше меня запутали
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал расшифровку судей Василия Казарцева и Алексея Еськова после матча красно-белых с "Сочи".
Фото: ФК "Уфа"
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