"Он у меня ассоциируется со словом власть или могущество и с большим авторитетом. Сложно что-то еще добавить, так как я пристально не слежу за политикой", - цитирует Фернандеша Vseprosport.ru.
Мануэл Фернандеш провел в России 6 лет, сыграл в 119 матчах, в которых забил 27 голов и еще 22 раза ассистировал партнерам. Он покинул "Краснодар" в конце прошедшего сезона.
За "Локомотив" Фернандеш выступал с 2014 по 2019 год.
Фернандеш: Путин? Он у меня ассоциируется со словом власть или могущество
Экс-футболист "Локомотива" и "Краснодара" Фернандеш дал интервью, в котором высказался о президенте России Владимире Путине.
Фото: ФК "Краснодар"
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